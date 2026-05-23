TV: Malmös tredje raka utan seger – Selin hjälte för AIK

AIK tog emot Malmö FF i damallsvenskans sjunde omgång.

Matchen slutade oavgjort efter att Selin räddat AIK i slutsekunderna.

AIK är tillbaka hemma på Skytteholms IP när Malmö FF kommer på besök.

Hemmalaget kommer senast från en 2–1 seger mot Piteå IF och efter den trepoängaren ligger man på en sjätteplats med tio poäng på sex matcher.

Malmö FF kommer från en tyngre period med två raka förluster. Först var det en förlust mot BK Häcken på hemmaplan och i onsdag blev det förlust mot Hammarby IF i Stockholm. MFF ligger femma, med samma poäng som AIK.

Efter 19 minuter spel kunde Nova Selin ge hemmalaget ledningen efter att ha varit helt omarkerad av MFF-försvaret. Zecira Musovic var på bollen men fick inte tag i den.

Mittbacken Matilda Plan, som var med från start, kolliderade med Sara Kanutte Fornes och tog sig direkt mot foten. Plan grinade illa och vred sig i smärtor. Läkarteamet kunde snabbt tillkalla båren och mittbacken var tvungen att avbryta matchen.

– Vi ska inte spekulera vad det är, säger Viaplays expert Saga Fredriksson.

Vad det rör sig om är oklart, men det ser ut att röra sig om en fotskada.

Bara minuter senare blev Malmö FF:s mittback Wilma Carlsson utbytt med fotskada.

Med kvarten kvar kunde AIK kvittera genom Izzy D´Aquila som nickade in bollen i mål och sedan kunde gästerna ta ledningen genom Vesna Milivojevic med minuten kvar av ordinarie tid.

I den 92.a minuten kunde Nova Selin kvittera och säkra en poäng till AIK.