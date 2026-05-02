Chefsscouten: ”Hade inte köpt Bjerkebo om han var fem år äldre”

Inför den sjätte omgången leder Sirius allsvenskan – med seriens yngsta lag.

Det är helt i linje med hur klubben säger sig vilja jobba.

– Det är ingen slump att vi hart haft det yngsta laget de senaste åren, säger Sirius chefsscout John Swärd till FotbollDirekt.

I tre raka säsonger har IK Sirius toppat tabellen när det kommer till lägst snittålder. Årets säsong är inget undantag.

Med fem omgångar spelade har lagets startelvor haft en snittålder på 23,7 år. Bara Halmstad (24,1) och Brommapojkarna (24,2) är i närheten av succéklubbens facit.

Det unga laget har också levererat på planen, milt uttryckt. Med fem omgångar spelade leder Sirius allsvenskan som ett av endast två obesegrade lag.

– Vi är verkligen på rätt väg. Sen har vi ju inte åstadkommit någonting så här långt. Vi måste fortsätta vara ödmjuka och jobba hårt. Det är tråkiga floskler, men också sant, säger Sirius chefsscout John Swärd till FotbollDirekt.

Ni har ju ändå åstadkommit en semifinal i cupen nyligen.

– Jo exakt. Vi har varit bra både sett till prestation och resultat sedan i höstas egentligen och sedan bara blivit ännu bättre. Det är ingen fluga, utan vi är trygga att det är på den här nivån vi ligger.

John Swärd har varit Sirius chefscout sedan december 2024. Under den perioden har klubben värvat spelare som Isak Bjerekbo, Neo Jönsson och Mohamed Soumah – samtliga nyckelspelare i laget som har tagit allsvenskan med storm i år.

De nyss nämnda spelarna har en tydlig gemensam nämnare. De är alla 23 år eller yngre.

– Det är lite av en myt att man behöver ha många äldre spelare för att få resultat. Om man ser till klubbar som presterar över medel- till lång sikt så är det inte de som har äldst lag, utan det är de som har högst omsättning, säger John Swärd.

”Ingen slump att vi hart haft det yngsta laget”

Sirius tog som klubb ett omtag under 2022, då laget var fem poäng från att åka ur allsvenskan. Enligt John Swärd lade man upp en tydlig plan för hur man skulle jobba framöver.

– Vi som klubb landade i att den säkraste intäktsdrivaren är spelarförsäljningar. Och för att kunna generera försäljningar så behöver man skapa ett truppvärde, vilket har blivit ett modeord, säger chefscouten och fortsätter:

– Det handlar om att ha spelare som värderas högt på marknaden. Vad som värderas högt på marknaden är först och främst skickliga spelare som därtill ska vara unga, ha långa avtal och få mycket speltid. Det är det som ligger till grund för vårt arbetssätt.

Fyra år senare talar resultatet sitt tydliga språk. Sirius leder serien, samtidigt som majoriteten av de övriga lagen i allsvenskan har anammat ett tankesätt kopplat till modeordet truppvärde.

– Det som vi ser på planen nu är en naturlig konsekvens av just det. Det är ingen slump att vi har haft det yngsta laget de senaste åren, menar Swärd.

Men det är inte bara åldern som vägs in när Sirius letar spelare på marknaden.

– Vi behöver göra en exkludering av egenskaper. En spelare som är bra på allting kommer spela i Real Madrid och de spelarna har vi inte råd med. Sen behöver laget ha ett förutbestämt spelsätt, kopplat till en tydlig spelmässig idé som klubben har, som inte är beroende av en vem som är tränare, sportchef eller chefsscout för den delen, säger John Swärd.

Av alla värvningar som Sirius gjort det senaste året har Isak Bjerkebo kanske varit den mest framstående. 23-åringen har gjort fem mål i allsvenskan och leder just nu skytteligan tillsammans med Mikkel Ladefoged från Västerås SK.

Men Bjerkebo var långt i från någon stjärnvärvning när Sirius köpte honom från Varbergs BoIS inför fjolårssäsongen.

Yttern kom från en stark säsong i superettan, men han hade också haft svårt att imponera i allsvenskan för Kalmar FF och han misslyckades med att slå sig in i Malmö FF:s A-lag som ungdomsspelare.

Hur resonerade ni när ni värvade honom?

– Det vi såg i Isak var att han hade alla de spetsegenskaper som vi sökte i en vänsterytter. Sen såg vi att det fanns saker att jobba på i hans defensiva spel och att bibehålla en hög lägstanivå i försvarspelet matcherna igenom. Då var vi tydliga med att det är områden som vi kommer behöver förbättra och det var därmed ett av fokusområdena för tränarstaben, menar Swärd.

Om vi återkopplar till ålder, hade ni värvat honom om han var fem år äldre?

– Nej det hade vi inte gjort, utifrån den truppstrategin vi har. Sen innebär det inte att han inte hade kunnat bli en bra spelare, men så som vi bedömde honom då hade han inte gått in vår trupp om han var 27 istället för 22.

Under lördagen ställs Sirius mot Kalmar FF med avsparkstid klockan 15.00.