Williot Swedberg hyllas i Spanien: ”Han är en välsignelse”

Williot Swedberg har imponerat stort i Spanien.

Nu hyllas han i spansk media – och lovordas även av tränaren Claudio Giráldez.

– Han är en välsignelse att ha och allt han bidrar med, sa han i Spansk media efter Swedbergs assist mot Elche.

Foto: Bildbyrån

Williot Swedberg stod för en avgörande insats när han gjorde målet som säkrade poängen för Celta Vigo i mötet med Athletic Bilbao förra helgen – ett resultat som också garanterade klubben spel i Europa nästa säsong.

Han har därmed gjort sin starkaste säsong i Spanien hittills. Med tio mål har 22-åringen dubblat sin tidigare målskörd i klubben.



Detta har lett till stora hyllningar i spansk media.

Den spanska tidningen La Voz de Galicia beskriver Swedbergs utveckling som ett tydligt genombrott och lyfter fram att svensken blivit avgörande i flera matcher under säsongen.



Tidningen skriver att han lokalt har blivit en publikfavorit och att han har fått smeknamnet ”Kraken” bland supportrarna.

När Graham Potter tog ut den svenska VM-truppen fanns Swedberg inte med – något som enligt spanska medier väckt uppmärksamhet med tanke på hans form under säsongen.

Även tränaren Claudio Giráldez har hyllat svensken. Efter Swedbergs assist mot Elche beskrev tränaren honom som en spelare som alltid är redo att påverka matcher.

– Han är en glad kille. Han förstår sin roll, anpassar sig till den och arbetar hårt. Han är oberörd och alltid där. Det är en enorm egenskap som gör att jag känner att han kan förändra matcher, oavsett om han startar eller kommer in från bänken, sa Giráldez.

Tränaren skämtade även om svenskens avslappnade framtoning.

– Om du såg honom värma upp såg han ut som en turist som bara passerade förbi.

Giráldez tog även upp Swedbergs betydelse för laget:

– Han är en välsignelse att ha och allt han bidrar med.