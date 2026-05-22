Foto: Bildbyrån

Djurgården bröt tunga sviten – besegrade Piteå

Moa Jansson
Djurgården är tillbaka på vinnarspåret i damallsvenskan.
Johanna Renmark blev stor matchhjälte när hon sköt 1–0 borta mot Piteå.
Det var klubbens första seger på fem matcher.

Djurgården tog tre viktiga poäng i bortamötet med Piteå efter en längre period utan seger. Stockholmslaget gick in i matchen med fem raka matcher utan vinst – men fick till slut jubla igen.

Matchens enda mål kom genom Johanna Renmark, som gav gästerna ledningen med ett välplacerat avslut i bortre hörnet från vänsterkanten.

Piteå jagade en kvittering under slutskedet och skapade tryck framåt men lyckades inte få in något mål-

Segern innebär att Djurgården klättrar till åttonde plats i tabellen. Piteå ligger fortsatt precis före.

