Djurgården bröt tunga sviten – besegrade Piteå

Djurgården är tillbaka på vinnarspåret i damallsvenskan.

Johanna Renmark blev stor matchhjälte när hon sköt 1–0 borta mot Piteå.

Det var klubbens första seger på fem matcher.

Djurgården tog tre viktiga poäng i bortamötet med Piteå efter en längre period utan seger. Stockholmslaget gick in i matchen med fem raka matcher utan vinst – men fick till slut jubla igen.

Matchens enda mål kom genom Johanna Renmark, som gav gästerna ledningen med ett välplacerat avslut i bortre hörnet från vänsterkanten.

Piteå jagade en kvittering under slutskedet och skapade tryck framåt men lyckades inte få in något mål-

Segern innebär att Djurgården klättrar till åttonde plats i tabellen. Piteå ligger fortsatt precis före.