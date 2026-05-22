NORDQVIST: ”Ofattbart hur Marqués behöll lugnet – vidriga scener”

STOCKHOLM. Mikael Marqués stod länge kvar och tog emot skit från en supporter. Alldeles för länge egentligen och efteråt ville Djurgårdens mittback själv inte svara på frågor om det. Att han överhuvudtaget kunde behålla lugnet över de vidriga scenerna är rätt ofattbart.

Det var efter slutsignal som Djurgården buades ut å det grövsta efter förlusten hemma mot BP. Inget konstigt med det, för insatsen som de blårandiga spelarna svarade för var faktiskt bottenlöst usel.

Men att det sedan ska urarta att en man ska stå och skrika rätt ut till Mikael Marqués som tog sig tiden att trots att allt gå runt och tacka de knappa 22 000 åskådarna som tagit sig till 3Arena den här fredagskvällen, där passerar en gräns.

Ni kanske redan sett videon som jag lag ut ut på FotbollDirekts Instagram, men Marqués står alltså länge och bara tar emot skit från den här mannen som vräker ut sin ilska och frustration.

De andra Dif-spelarna hade redan lämnat, bara Marqués stod kvar – och han fick ta smällen.

När jag försökte få Marqués att ställa upp och prata om det hela efteråt orkade han inte, han var ”slut i skallen” som han uttryckte det. När jag frågade om han trots allt mådde bra efter omständigheterna så verkade han ta det hela med ro: ”Jag ville bara lyssna vad som sades”.

Men ser man videon ser det så klart inte okej ut, att en ensam spelare ska stå där och höra på när någon vräker ut det han känner för stunden.

Lagkamrater borde gått dit, men kanske att de inte såg. Säkerhetspersonal slängde till sist ut den arga mannen – inte mer än rätt.

Stort av Marqués att brösta det och som sagt, ofattbart att han orkade. Jag hade inte gjort det.