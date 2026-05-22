Uppgifter: City trappar upp jakten på Enzo Fernandez

Manchester City uppges ha intensifierat intresset för Enzo Fernandez.

Enligt Sky Sports har samtal inletts med Chelsea-mittfältaren, som beskrivs som ett av klubbens främsta transfermål i sommar.

Foto: Bildbyrån

Manchester City kan vara på väg att göra ett stort drag på transfermarknaden. Efter tidigare uppgifter om intresse för Enzo Fernandez rapporterar nu Sky Sports att Premier League-mästarna tagit nästa steg i jakten på argentinaren.

Enligt uppgifterna har samtal mellan parterna redan inletts, och Chelsea-stjärnan pekas ut som ett prioriterat namn inför sommarens transferfönster.

En anledning till det ökade intresset uppges vara Enzo Maresca, som enligt flera rapporter väntas ta över Manchester City efter Pep Guardiola. Italienaren arbetade tidigare med Fernandez i Chelsea, där de tillsammans vann Conference League och klubblags-VM.

Den 25-årige mittfältaren har kontrakt med Chelsea till sommaren 2032