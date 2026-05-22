TRE PUNKTER: ”Inte alls sig lik – överglänstes rejält”

STOCKHOLM. I Mikael Andersons frånvaro har Bo Hegland växt ut till kanske hela allsvenskans hetaste spelare.

Men mot BP med Anderson med andra raka starten efter skadan var det Anderson och inte en osynlig Hegland som dikterade villkoren i Djurgården.

Trots Andersons mål och fina spel var han nog enda ljusglimten i ett mycket tamt och smått lamslaget Dif som i stället fick se tidigare Hammarby-spelaren Simon Strand bli oväntad matchhjälte inför närmare 22 000 åskådare på 3Arena och på slutvissla buades hemmalaget kraftigt ut av sin egen publik.

Foto: Bildbyrån



Loading ..