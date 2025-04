Cibicki hyllas efter comebacken: ”Mest motiverade spelaren”

Efter nära fem års frånvaro var han tillbaka i allsvenskan.

Och i premiären mellan IFK Värnamo och Sirius höll Pawel Cibicki på att frälsa sitt nya lag.

– Vi behövde inte förbereda honom så mycket, han var den mest motiverade spelaren på planen, säger tränaren Ferran Sibila till Värnamo Nyheter.

Inför den allsvenska säsongen 2025 skrev Pawel Cibicki, 31, på för IFK Värnamo.



Den tidigare MFF- och Elfsborgs-spelaren var då nära slutet av sin fyra år långa avstängning på grund av matchfixning. Detta efter att ha tagit ett gult kort med flit under tiden han tillhörde Elfsborg, vilket han senare har erkänt.



Mot IK Sirius var alltså 31-åringen tillgänglig – men nu väntar en ny avstängning på en månad efter att han olovligen tränat med Värnamo under vintern.



I gårdagens premiär hade inte avstängningen börjat gälla, och Cibicki byttes in på planen med knappa 25 minuter kvar. Det var då 2093 dagar sedan han senast spelade en allsvensk match.



IFK Värnamo förlorade matchen med uddamålet, men efter matchen hyllas nu Cibicki av sin tränare.



– Pawel har varit med oss i en månad och tränat. Han har tränat bra och har den här kroppen som är lätt och kanske behöver mindre tid för att anpassa sig än andra typer av spelare. Från första dagen har han varit på en bra nivå och nu behöver vi jobba med hans uthållighet, säger Ferran Sibila till Värnamo Nyheter.



Det var inte heller tal om att Cibicki behövde en ”extra push” inför comebacken.



– Vi behövde inte förbereda honom så mycket, han var den mest motiverade spelaren på planen. Vissa har väntat två månader på att Allsvenskan ska börja men Pawel har väntat i fyra år.



Även lagkamraten, och lagkaptenen, Simon Thern ser potential i ett av vinterns nyförvärv.



– Han är ju giftig kring boxen och jag var ju tämligen säker på att han skulle rulla in bollen. Pawel har ju varit här ett tag nu och spelat lite träningsmatcher. Man får ju ha lite tålamod med honom också såklart efter den frånvaro som han har haft ju, säger han.

Video Ferran Sibila inför Allsvenska starten: ”Vi kommer inte ha momentum”