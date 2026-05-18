Comeback från start – mål direkt: ”Tror det är mitt första nickmål”

STOCKHOLM. Mikael Anderson startade för första gången i år.

Då blev han målskytt – på nick.

– Jag tror att det är mitt första mål på nick i karriären, säger yttern efter matchen.

Mikael Anderson skadade sig i samband med landslagsuppehållet strax innan den allsvensk premiären. Sakta men säkert har han börjat fasas in i laget igen.

Mot Sirius kom säsongens första start. Då svarade islänningen med att göra matchen första mål – via huvudet dessutom.

– Jag tror att det är mitt första mål på nick i karriären. Det var okej. De har väl sätt att jag inte gjort mål på hörna tidigare, säger Anderson som fick ganska lite bevakning i samband med hörnan.

Djurgårdstjärnan är fåordig gällande förlusten mot Sirius. Han svara kortfattat när han ombeds analysera matchen i den mixade zonen.

– Det var en sexpoängsmatch och nu är vi nio poäng bakom Sirius. Vi behöver vinna fler fotbollsmatcher och så får vi hoppas att Sirius börjar förlora så att vi kommer närmare, säger han.

Djurgården spelar sin nästa match redan på fredag när man ställs mot Brommapojkarna. Anderson ser inge som hälsat problem med den korta återhämtningen.

– Jag älskar det. Jag älskar att spela fotbollsmatcher, det är det bästa jag vet. Det kommer bli roligt och så får vi hoppas att vi vinner den matchen, menar han.