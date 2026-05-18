Göteborgsderbyt avbryts – återupptas inte ikväll

Örgryte IS och IFK Göteborg möttes i ett derby som avbröts på grund av en brand på läktaren.

Efter matchmöte kommer beslutet att matchen inte återupptas ikväll.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS och IFK Göteborg möttes under måndagskvällen. Men det blev inte den fotbollsfesten man hade hoppats på.

Matchen fick skjutas upp på grund av problem med insläppet och ny matchstart blev 19:05. Under första delen av första halvlek markerade båda lagen mot polisen med tifo och matchen fick avbrytas på grund av pyroteknik.

Sedan fick IFK Göteborg in två mål och Örgryte reducerade men första halvlek kunde inte spelas klart.

På grund av en brand på IFK läktaren efter att en tygbit tagit eld så avbröts matchen tillfälligt och domare Glenn Nyberg kallade till matchmöte.

Alldeles nyss kom beskedet att matchen inte kommer spelas klart ikväll.

– Det har varit allvarliga ordningstörningar och vi kan inte acceptera det som har hänt, säger matchdelegat Per Svärd i TV4.

Örgytes sportchef ger sin syn på saken:

– Som alla känner: frustration. Tråkigt såklart. Jag tänker på alla barnfamiljer och så vidare. Det är tufft att vänta utan att få besked. Spelarna är till viss del vana vid det men alla vill ut och spela ett derby, säger Örgytes sportchef Pontus Farnerud till TV4.

Matchen kan återupptas imorgon.