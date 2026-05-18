Polis skadad – utreder mordbrand
Derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts.
Nu kommer uppgifter om att en polis har skadat sig och att man utreder händelsen som mordbrand.
Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts på grund av en brand på ”Blåvitts” läktare. I samband med händelsen ska en polis ha skadat sig i en form av rökskada. Det uppger IFK Göteborgs säkerhetschef Jonas Arlmark.
Polisen har också inlett en förundersökning gällande mordbrand och framkallande av fara för annan.
– Det kan ha bidragit till beslutet, säger Jonas Arlmark, säkerhetschef i IFK Göteborg.
