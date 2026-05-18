Ure förklarar bort målgesten: ”Finns ingen koppling”

STOCKHOLM. Robbie Ure såg ut att hylla Henrik Castegren med sin målgest.

Skotten själv menar att de inte har med varandra att göra.

– Nej, nej absolut inte. Det hade varit väldigt dumt av mig, säger Ure efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Sirius lagkapten Henrik Rönnlöf Castegren har suttit av sin två matcher långa avstängning efter en uppmärksammade gesten i samband med bortamatchen mot Malmö FF.

När Robbie Ure gjorde Sirius ledningsmål i den första halvleken mot Djurgården såg det ut som att skotten försökte imitera gesten.

– Nej, nej absolut inte. Det hade varit väldigt dumt av mig, säger anfallen tydligt efter matchen.

En av reportrarna i den mixade zonen visar klippet där Ure synts göra gesten. Även efter att ha sett sig själv hävdar han att den inte har något som helst att göra men Castegren.

– Nej, det kanske ser ut som det. Men det hade varit väldigt dumt att göra. Speciellt eftersom han blev avstängd i två matcher. Det finns ingen koppling.

Ure tror inte heller att hans målgest kommer leda till någon avstängning.

– Det hade varit galet. Men jag är inte orolig, säger han.

Gällande Castgrens avstängning vill inte anfallaren uttala sig. Han är mest glad över att lagkapten kommer kunna vara med framöver.

– Jag tror inte att min åsikt spelar någon roll. Vi har vunnit två matcher nu och vi tog oss igenom det. Vi är väldigt glada att han kommer vara tillbaka till nästa match. Enligt mig är han ligans bästa högerback, menar skotten.