Foto: Bildbyrån

Oddevold krossade Örebro SK

Lovina Stafhammar
Oddevold tog emot Örebro SK under måndagen.
Då vann hemmalaget med 4–1.

Oddevold och Örebro SK drabbades samman under måndagskvällen.

Hemmalaget var starkast och vann med totalt 4–1 efter dubbla mål av Olle Kjellman Olblad samt varsitt mål av Leonardo Farah Shahin och Gabriel Sandberg.

– Övertygande. Skönt med lite islossning i dag, sa Leonardo Farah Shahin i TV4:s sändning.

Reduceringen stod Antonio Yakoub för.

Startelvor:

Oddevold: Sætra – Merbom Adolfsson, Hedenquist, Almqvist – Sundberg, Forsberg, Sandberg, Mehmed, Forsell, Farah Shahin, Kjellman Olblad.

Örebro SK: Ojrzynski – Bovalina, Sandberg, Stenberg, Radenstrand – Dana, Söderström, Ouro Ortmark, Hrastovina – Yakoub, Yasin.

