”Då hade jag sagt att ni kan dra åt helvete”

STOCKHOLM. IFK Göteborg missade chansen att ha fjärdeplatsen i egna händer inför avslutningen nästa helg, detta efter 0-0 borta mot Djurgården.

Samtidigt som kapten Gustav Svensson är besviken menar han att han aldrig hade kunnat drömma om en sådan här lyckad säsong för sitt blåvita lag.

– Om ni inför säsongen sagt att vi inför sista matchen kommer slåss om fjärdeplatsen hade jag sagt att ni alla ljuger och att ni kan dra åt helvete, säger Svensson och skrattar.

Foto: Bildbyrån

De var på vippen att ramla ur allsvenskan såväl 2023 som 2024.

Men i år har IFK Göteborg överraskat rejält och skuggat bakom guldkandidaterna.

Hade laget vunnit mot Djurgården under söndagskvällen hade chansen på tredjeplatsen fortsatt funnits och med fjärdeplatsen i egna händer inför allsvenska avslutningen nästa helg.

Men det blev ingen seger. I stället fick laget nöja sig med 0-0 och det innebär att Gais säkrat tredjeplatsen samtidigt som AIK nu är i pole position kring fjärdeplatsen som kan innebära en Europaplats till sommaren.

En rejäl målfest hemma mot IFK Norrköping i sista omgången kan nu behövas för att Blåvitt ska kunna gå om AIK.

– Sett till de andra resultaten nu… klart vi är besvikna med 0-0. Hade vi vunnit hade vi haft chans på tredjeplatsen, säger kapten Gustav Svensson och fortsätter:

– Men om ni inför säsongen sagt att vi inför sista matchen kommer slåss om fjärdeplatsen hade jag sagt att ni alla ljuger och att ni kan dra åt helvete. Så lite trodde jag på det.

Svensson menar att det inte kändes logiskt att slåss med topplagen med tanke på var Blåvitt befunnit sig i den allsvenska tabellen föregående två säsonger.

– 13:e plats två år i rad… Ingen stabilitet i föreningen överhuvudtaget, mycket byte av spelare, sportchefer, ja allting. Hade vi slutat åtta i år hade vi varit jättenöjda, säger Svensson och fortsätter igen.

– Jättekredd till alla spelare i laget som lägger ner ett otroligt hårt jobb. Vi har gjort det väldigt bra.