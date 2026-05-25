Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar Elfsborg och BK Häcken

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Elfsborg tar emot BK Häcken.
Matchen startar 19.00.
Nu är startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskans nionde omgång ska spelas klart. Under måndagskvällen ställs Elfsborg mot BK Häcken hemma på Borås Arena.

Elfsborg kommer senast från 1-1 mot Mjällby. Gästerna, å sin sida, kommer från en 1-0 seger mot Mjällby. Båda lagen står på 16 inspelade poäng och ligger på fjärde (BK Häcken) och femteplats (Elfsborg) i tabellen.

I Elfsborgs fall kommer Momoh Kamara in i stället för Simon Hedlund. Häcken saknar skadade Adam Lundqvist och avstängde Abdoulaye Doumbia. De ersätts av Olle Samuelsson och Mikkel Rygaard.

Startelvorna:


Elfsborgs: Pettersson – Mohammed, Holmén, Isherwood, Hult – Magnusson, Olsson – Kamara, Beck, Zeneli – Östman

Häcken: Linde – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Samuelsson – Andersen, Rygaard – Layouni, Lindberg, Svanbäck – Lindgren


Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt