JUST NU: Så startar Elfsborg och BK Häcken

Elfsborg tar emot BK Häcken.

Matchen startar 19.00.

Nu är startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskans nionde omgång ska spelas klart. Under måndagskvällen ställs Elfsborg mot BK Häcken hemma på Borås Arena.



Elfsborg kommer senast från 1-1 mot Mjällby. Gästerna, å sin sida, kommer från en 1-0 seger mot Mjällby. Båda lagen står på 16 inspelade poäng och ligger på fjärde (BK Häcken) och femteplats (Elfsborg) i tabellen.



I Elfsborgs fall kommer Momoh Kamara in i stället för Simon Hedlund. Häcken saknar skadade Adam Lundqvist och avstängde Abdoulaye Doumbia. De ersätts av Olle Samuelsson och Mikkel Rygaard.



Startelvorna:





Elfsborgs: Pettersson – Mohammed, Holmén, Isherwood, Hult – Magnusson, Olsson – Kamara, Beck, Zeneli – Östman

Häcken: Linde – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Samuelsson – Andersen, Rygaard – Layouni, Lindberg, Svanbäck – Lindgren



