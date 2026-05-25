Klart: Pelle Olsson återvänder till Gefle – lämnar Djurgården

Efter 13 år är Pelle Olsson tillbaka i Gefle IF.

Den tidigare tränarprofilen lämnar sin roll i Djurgården för att ta över som manager i Gefle.



Foto: Bildbyrån

Gefle IF har gjort klart med ett välbekant namn. Pelle Olsson återvänder till klubben och tar över som manager efter att Rawez Lawan lämnat posten.



62-åringen, som tränade Gefle i allsvenskan under nio raka säsonger, lämnar samtidigt sitt uppdrag som scout i Djurgården.

– Gefle IF har varit en stor del av mitt liv under väldigt många år. Jag har varit i klubben i olika omgångar, men totalt handlar det om närmare 28 år och av den anledningen så betyder det oerhört mycket för mig personligen. Det känns väldigt roligt att vara tillbaka, säger Olsson i ett pressmeddelande.

Olsson lämnade Gefle efter säsongen 2013 och har sedan dess tränat bland annat AFC Eskilstuna, Sandvikens IF och Halmstads BK. Sedan hösten 2024 har han arbetat som scout i Djurgården.

Kontraktet med Gefle sträcker sig över säsongen 2028.

– Pelle står för väldigt mycket av det vi vill att Gefle IF ska vara och uppfattas. Han har ett enormt klubbhjärta, säger tillförordnade ordföranden Sebastian Zettergren.