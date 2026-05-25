Milan bekräftar: Flera ledande personer får lämna

Efter den missade Champions League-platsen genomför Milan en omfattande omorganisation.

Flera nyckelpersoner får lämna – medan Zlatan Ibrahimovic blir kvar.

Milan agerar efter en tung säsong i Serie A. Klubben meddelar att flera personer i ledande roller lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan efter misslyckandet att säkra en plats i Champions League.

Bland dem som får lämna finns vd:n Giorgio Furlani, sportchefen Igli Tare, tränaren Massimiliano Allegri och tekniske direktören Geoffrey Moncada.

– Vi tackar var och en för deras hårda arbete och engagemang för AC Milan under deras respektive perioder i klubben, skriver klubben i ett uttalande.

Milan beskriver den avslutade säsongen som ett tydligt misslyckande efter att laget tappat Champions League-platsen i slutomgångarna.

– ”Nu är det dags för förändring och en omfattande omorganisation av fotbollsverksamheten”, skriver klubben vidare.

Trots supporterprotester blir Zlatan Ibrahimovic kvar i organisationen. Enligt italienska uppgifter väntas svensken dessutom få ett större inflytande framöver.

Milan slutade femma i Serie A och spelar Europa League nästa säsong.