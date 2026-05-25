Klart: Malmö FF köper loss Berglund från Hammarby
Philip Berglund tillträder tidigare än väntat som ny sportchef i Malmö FF.
Klubben har nått en överenskommelse med Hammarby om en omedelbar övergång.
Malmö FF har gjort klart med Hammarby om att köpa loss Philip Berglund, som därmed börjar sitt nya uppdrag redan den 1 juni.
När Berglund presenterades som ny sportchef i början av maj var planen att han skulle ansluta först i augusti efter sin uppsägningstid. Nu har klubbarna i stället nått en lösning som gör att 34-åringen ansluter två månader tidigare.
– Vi har nått en överenskommelse med Malmö som gör att Philip lämnar tidigare för att påbörja sin nya tjänst den 1 juni. Det är en lösning som vi i slutändan är nöjda med, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg på Bajens hemsida.
I sin nya roll får Berglund ett övergripande ansvar för Malmö FF:s herrverksamhet, medan Daniel Andersson fokuserar fullt ut på rollen som fotbollschef med strategiskt ansvar för hela klubbens fotbollsorganisation.
Berglund har tidigare varit sportchef i Brommapojkarna och arbetade senast som chefsscout i Hammarby.
