Uppgifter: Liverpool ger sig in i jakten på tyska supertalangen

Liverpool uppges ha gett sig in i jakten på Hertha Berlin-talangen Kennet Eichhorn.

Den 16-årige mittfältaren jagas redan av flera europeiska storklubbar.

Kennet Eichhorn ser ut att lämna Hertha Berlin i sommar.

Tidigare har klubbar som Arsenal, Manchester City och Manchester United kopplats ihop med tysken. Manchester City uppges dessutom överväga att låna ut Eichhorn direkt till Bayer Leverkusen vid en värvning.

Nu rapporterar tyska Sky Sport att även Liverpool har intensifierat jakten på 16-åringen. Enligt uppgifterna ska Merseyside-klubben redan ha inlett konkreta diskussioner kring en möjlig övergång.

Samtidigt sägs Eichhorn själv vara inställd på att lämna Hertha Berlin under sommarens transferfönster. Den unge tysken uppges dessutom ha en utköpsklausul värd mellan tio och tolv miljoner euro, vilket motsvarar omkring 108 till 129 miljoner kronor.

Eichhorn noterades för ett mål på 17 matcher i 2. Bundesliga under den gångna säsongen.