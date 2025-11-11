Då kan MFF presentera ny tränare: ”Nere på en kortlista”

Malmö FF står utan en huvudtränare.

Nu ger klubbens ordförande Anders Pålsson besked om hur långt de har kommit i rekryteringsprocessen.

– Vi har sagt tidigare att det är november månad som gäller, säger han till Sydsvenskan.

Malmö FF sparkade tränaren Henrik Rydström i slutet av september. Sedan dess har Anes Mravac var en tillfällig lösning som interimtränare.

Under hösten har det ryktats om flera kandidater att ta över MFF. Tidigare uppgifter gör gällande att Bo Svensson, som var aktuell, har tackat nej samtidigt som dansken Lars Friis fortfarande är en kandidat.

Klubbens ordförande Anders Pålsson menar att de är nere på tre till fyra namn som kan bli nästa tränare.

– Vi är nere på en kortlista. Vi har sagt tidigare att det är november månad som gäller, både i tränarfrågan och vd-frågan. Så det kanske är två veckor kvar innan vi kan presentera en tränare, säger Pålsson till Sydsvenskan och fortsätter:

– Från början gjordes en digital sökning efter vissa kriterier. Sedan kokades det ner till en lista på ungefär femton namn, som vi har pratat med. Och så har vi träffat sju av dem. Nu är vi nere på tre–fyra tränare.

Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson. Foto: Bildbyrån

Pålsson menar att det är sportchefen Daniel Andersson som är avgörande i vem som blir tränare.

– Daniel Andersson är ansvarig för grundmaterialet. Sedan använder han lite olika personer som hjälper honom med det. Vid slutintervjuer är även representanter för styrelsen med, eftersom det formellt är styrelsen som ska fatta beslut i frågan.

Malmö FF slutade på en sjundeplats i allsvenskan 2025.