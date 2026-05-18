Då spelas Göteborgsderbyt klart

Lovina Stafhammar
Matchen mellan Örgryte och Göteborg avbröts.
Nu står det klart att den spelas färdigt imorgon och har en preliminär startid.

Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts på grund av brand på läktaren.

Nu har det kommit en preliminär tid att avsluta derbyt. I morgon, den 19 maj, kl 15:00 återupptas derbyt men utan publik på läktaren.

Spelet kommer att återupptas med matchklockan på 39:10 och med ställningen 1-2.

