TV: Arsenal stormar mot ligatiteln – Havertz hjälte
Arsenal tog emot Burnley under måndagskvällen.
Då blev Kai Havertz hjälte när han såg till att Arsenal närmar sig ligatiteln.
Då fick Viktor Gyökeres starta på bänken i förmån för Kai Havertz. Ett beslut som kan ha blivit avgörande i vägen mot titeln. Havertz blev nämligen matchhjälte efter att ha gjort matchens enda mål i den 37:e minuten. Tysken gjorde mål på hörna efter Sakas inlägg.
– Sakas inlägg är helt utsökt. Det bara hänger där i precis rätt position för någon att nicka in den i nätets bakre del. Havertz har ju bra längd redan, men vilken spänst, säger Gary Neville i Sky Sports.
Målet innebär att Arsenal stormar mot segern och en tre poängare mot Crystal Palace i den avslutande omgången gör att London-laget vinner. Men de kan även blir mästare i kavaj.
Manchester City har nämligen fortfarande chans på titeln, men då måste de vinna sina två kommande matcher. Vid poängtapp i morgondagens match mot Bournemouth blir London-laget mästare.
