Holmberg rasar efter derbyt: ”Jag är jävligt upprörd just nu”

Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IK Göteborg avbröts och kommer inte återupptas under kvällen.

Då var Öis-tränaren Andreas Holmberg upprörd i sändningen efter matchen.

– Jag förstår inte det. Jag är jävligt upprörd just nu, säger Holmberg till TV4.

Foto: Bildbyrån

En tygbit tog eld vid IFK Göteborgs läktare under derbyt mot Örgryte. Matchen avbröts och efter ett långt uppehåll kom beskedet att matchen inte kommer spelas klart i kväll.

– Jättetråkigt, så jävla tråkigt. Vi har inte varit med i någon dialog om att avbryta någon match i alla fall, så kan jag säga, säger Öis-tränaren Andreas Holmberg till TV4 efter att beslutet hade kommit.

Själv fick han inget besked utan fick höra det via speakern på arenan.

– Jag hörde det bara. Det var det första jag fick höra när speakern ropade ut det. Jag har inte fått någon annan info.

”Det tycker jag är förkastligt”

Andreas Holmberg kan ibland uppskatta den svenska supporterkulturen men han anser att det gick gör lång under derbyt. Han är extra irriterad över att det drog ut på tiden.

– För mig finns det två sätt att se det. Jag älskar den svenska supporterkulturen och jag kan ärligt säga att jag gillar när man bränner lite bengaler och när det är tryck på läktaren. Men när man börjar bränna flaggor och tycker att man har rätt till det tycker jag är förkastligt, säger han och fortsätter:

– Det andra är att det tar en timme och en kvart att besluta om man ska spela vidare eller inte. Jag förstår inte det. Jag är jävligt upprörd just nu.

Matchen ska enligt TV4 återupptas efter lunch imorgon.