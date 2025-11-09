Daniel Sundgren: ”Det trodde ni inte va?”

Degerfors säkrade det allsvenska kontraktet.

Detta efter en seger mot BP på bortaplan.

– Jag är rörd, säger Degerfors-backen Daniel Sundgren till SVT.

Foto: Bildbyrån

Allt skulle avgöras i den sista omgången. Degerfors behövde vinna mot Brommapojkarna samtidigt som de var beroende av Östers och IFK Norrköpings resultat, för att säkra ett allsvenskt kontrakt.

Det skulle lösa sig för ”Degen” när Dijan Vukojevic dundrade in en frispark i den 30:e minuten. Degerfors vann till slut med tre mål mot ett efter fullträffar av Marcus Rafferty och Nahom Netabay.

Efter segern och förlusterna för Öster och peking var det eufori för Degerfors.

– Det trodde ni inte va? Jag vet inte vad jag ska säga. Det är en sådan extrem mentalitet. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är rörd. Det är gåshud, säger Degerfors-spelaren Daniel Sundgren till SVT.

Tränaren Henok Goitom om bedriften:

– Det går nog att skriva en bok om denna ”great escape”, tror jag. Första 20-25 är kanske det bästa vi har gjort i år. Och att ta fram det när det är som mest kritiskt. Man kan prata om att man är stark mentalt. Men när man verkligen, verkligen behöver göra det, det är då man känner vad den här gruppen är gjord av.