JUST NU: Degerfors åker inte ut direkt – slog BP

IF Brommapojkarna mot Degerfors.

Då tog Degerfors IF en blytung 3–1-seger.

Och med det så står det även klart att man undviker direktnedflyttning.

Foto: Bildbyrån

IF Brommapojkarna mot Degerfors IF i denna allsvenska slutomgång och det allsvenska kontraktet stod på spel för bortalaget.

När matchen väl var igång var det BP som började piggast och hemmalaget hotade ett par gånger om under den inledande kvarten, men utan någon utdelning.

Bortalaget spelade sedan upp sig och Dijan Vukojevic satte dit ledningsmålet via en vacker frispark i den 30:e minuten.

Vukojevic fortsatte att skjuta friskt under slutet av den första halvleken, men några fler mål bjöds det inte på under den första akten på Grimsta.

Tidigt i den andra halvleken var sedan Elias Barsoum nära att utöka bortalagets ledning, men hans avslut gick en liten bit över.

Härnäst i bortalaget att prova lyckan var Ndinga som tog sig fram fint, men hans avslut klarade Layco utan några större problem.

Degerfors fortsatte att trycka på och i den 75:e minuten så fick också bortalaget utdelning, detta efter en fin soloprestation av Marcus Rafferty.

Kort efter Degerfors 2–0-mål reducerade dock hemmalaget genom Alexander Timossi Andersson.

Degerfors skulle dock ta tillbaka sin tvåmålsledning då Nahom Netabay slog till i den 87:e minuten.

3–1 blev även slutresultatet och med det så undviker Degerfors åtminstone direktnedflyttning, huruvida man undviker kval avgöras beroende på hur det slutar i Göteborg.

STARTELVOR:

IF Brommapojkarna: Lacayo – Ssewankambo – Hovland – Barslund – Zanden – Ackermann – Timossi Andersson – Björklund – Oppong – Irandust – Lind.

Degerfors IF: Igonen – Ndinga – Hien – Pikkarainen – Sundgren – Netaby – Barsoum – Karlsson – Haarala – Taranis – Vukojevic.