Därför blir topplagen ifrånsprungna: ”Starka paralleller”

IK Sirius har ryckt i den allsvenska tabellen.

Allsvenskan Direkt-studion menar att det är ett underbetyg till resten av topplagen.

– Jag tror att många är för tidigt i sin process, säger FotbollDirekts Fredrik de Ron.

Djurgården, Hammarby och Malmö FF har alla gjort svaga resultat de senaste tiden i allsvenskan. Samtidigt är Häcken och Elfsborg fortsatt med i en toppstrid – men serieledande IK Sirius toppar tabellen med åtta poäng ner till andraplatsen.

FotbollDirekts Mattias Eckerman och Fredrik de Ron benar ut vad förhandsfavoriternas svaga prestationer beror på.

– Det är häpnadsväckande. Alla de lagen har bara varandra att tacka för man har inte sett tillräckligt bra ut under våren – och ändå är man med och slåss om andraplatsen och tredjeplatsen, säger Eckerman.

”Sirius är ett överlägset fotbollslag”

De Ron drar kopplingar till Mjällbys succé i fjol.

– Det går också att dra ganska starka paralleller till förra säsongen där man hade lite samma känsla att Mjällby kommer att vinna och de andra vill inte riktigt vara med, förklarar han.

– Det handlar om att Sirius är ett överlägset fotbollslag just nu och alla andra inte är färdiga. Det finns många lag som har ny tränare, Elfsborg är ett exempel. Jag tror att många är för tidigt i sin process för att faktiskt kunna vara med och utmana på allvar.

Eckerman tycker inte att tränarbyten och nya spelidéer är en ursäkt till topplagens dåliga prestationer i den senaste omgångarna.

– Är inte det ett underbetyg? Vi brukar prata om att det är långa försäsonger i Sverige och många som ändå har haft sin tränare på plats sedan starten av säsongen.

De Ron avslutar:

– Tävlingen börjar i april, då ska du komma i gång. Form går upp och ner men det går inte att skylla på att de inte är klara.

