Därför hoppas Ståhl på formationsändring i Djurgården

Djurgården spelade med fyrbackslinje den gångna säsongen.

Till nästa hoppas Adam Ståhl på en formationsändring.

– Det är inte jag som bestämmer det, men får jag själv välja spelar jag som wingback. Det är en jävla fin position för mig, säger 31-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Marcus Danielson väntas förlänga, Miro Tenho och Jacob Une har kontrakt över 2026. Dessutom får Mikael Marqués ses som ett nyförvärv efter det spolierade debutåret i Djurgården – och så har Leon Hien precis värvats in. Det kryllar helt plötsligt av mittbackar i den blårandiga klubben, som dessutom sitter på lyxproblemet med tre högerbackar av hög klass i Adam Ståhl, Piotr Johansson och Theo Bergvall.

Får Ståhl bestämma spelar Djurgården inte längre med fyrbackslinje nästa säsong.

– Det är inget jag ska svara på egentligen, men hade jag fått välja hade vi spelat med en trea därbak och så med wingbacks på kanterna. Det är inte jag som bestämmer….