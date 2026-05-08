Därför vilades AIK-veteranen inför derbyt: ”All data-statistik”

KARLBERG. Med två dagar kvar till derbyt mot Djurgården fick Sotirios Papagiannopoulos stå till sidan vid träningen.

Varför?

– Det har varit så sedan jag fick problem med en skada, säger han på pressträffen.

På söndag ställs AIK mot Djurgården i årets första tvillingderby.

Med två dagar kvar till matchen på Strawberry arena anordnade ”Gnaget” veckans enda tillfälle för media att prata med spelarna. Därför ställdes många frågor kring varför Sotirios Papagiannopoulos inte medverkade under lagträningen.

– Det var planerat sedan innan, förklarar ”Sotte” när han får frågan.

Hur kommer det sig?

– Utifrån “loaden” och all data-statistik som man utgår från skulle vi ta det lite lugnare i dag.



Hur mår du då?

– Jag mår bra.



Kroppen är redo?

– Ja.



Om du får möjligheten så startar på söndag?

– Det stämmer.

”Har man tillfälle att avlasta lite så gör vi det”

Med tanke på att “Sotte” inte har fått någon speltid i de två senaste matcherna förefaller det något märkligt att han inte deltog under fredagens träning. Det är dock inte helt ovanligt, berättar han själv.

– Det har varit så sedan jag fick problem med en skada. Då försöker man, när det finns läge, att avlasta lite grann.

Det är inte foten som du vred till inför premiären?

– Nej, den är okej. Det är från förra året och man försöker inte att trycka på och köra på all in direkt. Har man tillfälle att avlasta lite så gör vi det, och så får man köra lite i gymmet i stället.

Inför söndagens derby har mittbacken medverkat i fyra av sex allsvenska matcher. Två av dessa har varit från start och i de andra två har han samlat ihop sex minuter via inhopp.

– Det är klart att man alltid vill spela och det har varit ganska tufft. Men man försöker att hjälpa till så mycket som det bara går. Någonstans är man inställd på det på grund av försäsongen och hur det har sett ut under de tidigare månaderna, att det kanske blir så i början.

Är det någon förklaring du har fått av Riveiro?

– Vi har bara snackat och förklaring och förklaring… Det är bara att köra på och komma in i det, sedan får vi se vad som händer.

Hur mycket längtar du efter att spela?

– Jag har ju spelat två matcher men det är klart att man längtar efter att spela, speciellt när det är ett derby.

Matchen mellan AIK och Djurgården har avspark klockan 14.00 på söndag.