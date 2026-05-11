Därför vill Filling inte rasa – trots domarskandalen

SOLNA. Rånad på sitt andra mål i derbyt – ett 2-2-mål som mycket väl kunnat ge AIK ett helt annat utgångsläge mot Djurgården.

Trots domarskandalen i 2-4-förlusten vill Kevin Filling inte rasa.

– Vad ska jag göra? Det är så här fotbollen är, men klart det är skittråkigt, säger 17-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han fick göra sin blott andra allsvenska start under José Riveiro i går.

Kevin Filling tackade för förtroendet genom att reducera till 1-2 kort efter att Djurgården utökat i stekheta derbyt inför dryga 46 000 åskådare.

Kort senare gjorde 17-åringen också 2-2 – trodde han. Men den assisterande domaren hade helt felaktigt flaggat för offside då Djurgårdens mittback Miro Tenho med marginal upphävde offsiden.

– Jag visste att jag var onside, man känner ju sådant. Sedan hur mycket onside jag var visste jag inte. Klart det är skittråkigt, men så är det, säger Filling till FD.

Såg du själv situationen i pausvilan?

– Jag fick höra om det, och sedan efter matchen har jag sett det själv. Det är tråkigt, men vi kunde samtidigt gjort det bättre i andra delar, vi kunde ha vunnit på andra sätt än ett bortdömt mål. Jag tycker vi spelar svagt, vi släpper in billiga mål. Så vi kan inte skylla på det här.

För att ha rånats ett andra mål i stekheta derbyt när han tidigare fått sparsamt med speltid är anfallstalangen förvånansvärt lugn kring det hela. Frågan är varför han inte rasar mer likt sina lagkamrater som gick hårt åt domarskandalen efteråt? Filling har ett enkelt svar på det.

– Vad ska jag göra? Det är så här fotbollen är. Det är lite typiskt så klart, men det är vad det är. Nu är det ny träningsvecka och vi ska göra allt för att vinna alla derbyn framöver.

Tung period för AIK: ”Behöver kräva 110 procent av varandra”

AIK har blott en poäng på de fyra senaste matcherna. Härnäst väntar nykomlingen Västerås på bortaplan till helgen.

– Vi vill alltid vinna, så klart att det är skittråkigt att vi inte gjort det på sistone. Vi kommer göra allt för att vinna nästa match och vi behöver kräva 110 procent av varandra.

Känner du att du gjort nummer 9-positionen till din efter din insats i derbyt?

– Det är inte upp till mig. Jag gör bara mitt bästa i varje situation.

Men vad känner du själv?

– Det är hård konkurrens, vi är alla bra fotbollsspelare. Men som sagt, det är inte upp till mig.