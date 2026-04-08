Därför ville EM-guldvinnaren stoppa flytten till Hammarby

Kultspelare i Djurgården, Malmö FF och Hammarby.

Men hade Portugals guldtränare Fernando Santos fått bestämma hade Louay Chanko aldrig lämnat AEK Aten för Bajen.

– Jag ringde jag upp honom och sa att han inte behövde anstränga sig, att jag bestämt mig för att sajna för Hammarby, berättar 46-åringen för FotbollDirekt.

SM-guldet och cupguldet med Djurgården 2002 följdes upp med SM-guld i Malmö FF två år senare.

Efter spel i AEK Aten, Hammarby, Ålborg och Syrianska avslutade ”Lollo” sin spelarkarriär sommaren 2017. I stället tog Södertäljesonen sitt pick och pack till Turkiet där han blev assisterande tränare i Eskişehirspor.

Att det blev just Eskişehirspor var ingen tillfällighet eftersom nära vännen från Bajentiden, Erkan Zengin, då huserade i klubben med legendstatus.

– Ska jag vara ärlig var det helt tack vare Erkan som jag kom dit. Han är kung i Eskişehirspor. Det var en fantastisk stad och jag har alltid valt klubb efter stad, för att jag och familjen ska trivas. Det var likaså när jag spelade i Danmark. Frugan grät när vi skulle lämna Ålborg, vi bodde vid vattnet och vi hade det otroligt bra där, säger Chanko till FD.