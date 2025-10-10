Gais-försvararen Matteo de Brienne är den enda kanadensaren denna allsvenska säsong.

Snart återförenas han med landsmannen Sam Salter som är klar Göteborgsklubben inför nästa säsong.

– Jag är, ärligt talat, väldigt glad att han tog beslutet att komma till oss, säger de Brienne till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den kanadensiske vänsterbacken Matteo de Brienne har gjort succé sedan han anslöt i vintras och nu inför nästa säsong blir han inte den enda från Kanada i ”Makrillarna”. Gais gjorde nyligen klart med Sam Salter. Anfallaren ansluter från Atlético Ottawa inför säsongen 2026. Då återförenas den, just nu, enda kanadensaren i Gais, Matteo de Brienne med sin vän.

– Han är en gamma lagkamrat till mig, ja. Vi spelade tillsammans hela förra säsongen i Atlético Ottawa. Så det blir ett fantastiskt tillskott till nästa säsong, säger de Brienne till FotbollDirekt.

”Fidde gillar när alla spelare i laget springer…”

Det dröjer som sagt till nästa säsong innan de två kanadensarna får spela tillsammans. De Brienne som tidigare spelat med Salter tror att han blir en bra förstärkning till Göteborgsklubben.

– Han är en spelare som inte slutar röra sig. Jag tror att det är viktigt eftersom ”Fidde” gillar när alla spelare i laget springer. Och särskilt när du har en nummer nio som gör det, tror jag att det verkligen kommer att irritera försvararna i det andra laget. Så jag tror att det kommer att vara mycket positivt när det gäller bollar bakom, att hålla upp spelet och till och med inlägg i straffområdet. Han är en spelare som kommer att försöka hitta bollen snarare än att du hittar honom, vilket jag tycker är något man letar efter när man söker en anfallare.

Hade någonting att göra med att Gais värvade honom?

– Absolut, jag har blivit kontaktad mycket av medlemmar i klubben och de ställde frågor till mig. Samma sak för Sam Salter. Jag står honom nära, så han skickade några sms till mig för att reda ut allt, säger de Brienne och tillägger:

– Men jag gav honom bara den ärliga sanningen, vare sig det var till klubben eller till honom och jag är ärligt talat väldigt glad att han tog beslutet att komma till oss.

Sam Salter, till vänster, i Atlético Ottawa. Foto: Alamy

”Fler får upp ögonen”

Den här säsongen är Matteo de Brienne den enda spelaren från Kanada i allsvenskan. Hittills noteras han för ett mål och två assist på 19 matcher i serien. Ytterbacken tror att den kanadensiska fotbollen inte får den kredd den förtjänar.

– Jag skulle säga att det utvecklas, men jag känner att det ibland inte får det erkännande det förtjänar. Jag har nu kommit till Europa och vi har Sam Salter, och jag hoppas verkligen att det betyder att fler får upp ögonen för Kanada, för du vet, en värvning som denna, när en spelare går till Europa, är det en stor nyhet eftersom fotboll fortfarande växer inom Kanada. Vi har fortfarande Major League Soccer där det finns tre kanadensiska lag som spelar. Men när det kommer till att se på utvecklingen av hur kanadensisk fotboll är, tycker jag att det är mycket positivt.

– Jag blir verkligen glad varje gång jag ser någon av mina kamrater eller vilken kanadensisk spelare som helst ta steget utomlands, fortsätter Gais-backen.

23-åringen har spelat i Gais sedan januari och under sommaren insåg han att den svenska fotbollsmarknaden är uppskattad.

– En sak jag har lärt mig under sommarens transferfönster är att Sverige är en hotspot. Så nu när jag vet det känns det som att vara i Sverige är rätt beslut för dem som väljer att komma hit, eftersom jag ibland tycker att det är en lite underskattad liga när det gäller Europa, avslutar de Brienne.

Kontraktet med Gais sträcker sig över 2026 för de Brienne. Hans blivande lagkamrat Sam Salter ansluter inför nästa säsong och har kritat på ett avtal som sträcker sig fyra år.



























