Uppgifter: Manchester United närmar sig Baleba

Carlos Baleba närmar sig Manchester United.

Det uppger transferjournalisten Nicolò Schira.

Manchester United är på jakt efter en ny mittfältare. Transferjournalisten Nicolò Schira uppger nu att Manchester United närmar sig en affär för den förstnämnda spelaren.

Enligt uppgifterna ska klubben redan förra sommaren ha kommit överens med Carlos Baleba om de personliga villkoren, men då stoppades en övergång av Brighton & Hove Albion. Nu sägs klubben vara mer öppen för en försäljning, och United uppges förbereda ett bud.

Tidigare har The Sun rapporterat att Brighton kan tänka sig att sälja för en summa klart under 100 miljoner pund, motsvarande omkring 1,25 miljarder kronor.

Hans kontrakt med Brighton sträcker sig till 2028.