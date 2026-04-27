”Tycker jag är bäst – Piotr tycker säkert han är bäst”

STOCKHOLM. För första gången på allvar konkurrerar de nu om samma position.

För efter att Adam Ståhl nu gjort comeback i allsvenskan kommer Djurgårdens tränare Jani Honkavaara få huvudbry hur han gör med två av seriens bästa högerbackar.

– Jag tycker att jag är bäst och Piotr tycker säkert att han är bäst, säger Ståhl om lyxproblemet.

Piotr Johansson gjorde allsvensk comeback förra sommaren efter över ett års frånvaro på grund av den korsbandsskada som gjorde att Djurgården behövde agera genom att värva in Adam Ståhl från Mjällby som ersättare.

I höstas var det aldrig riktigt någon match mellan de två högerbackarna då Johansson matchandes in väldigt försiktigt och där både Ståhl och Theo Bergvall gick före.

Under januarifönstret såldes Bergvall till schweiziska Lausanne och därmed skulle nu Ståhl och Johansson göra upp om platsen till höger i backlinjen.

Jani Honkavaara utsåg Ståhl till lagkapten kort före Svenska cup-premiären mot Falkenberg i februari och det var också Ståhl som startade den matchen.

Men efter den chockerande 0-2-förlusten åkte Ståhl på ett otäckt virus som fram till söndagens derby mot Hammarby hållit 32-åringen borta från spel i över två månader.

I Ståhls frånvaro tog Johansson över platsen med bravur och blev bland annat uttagen av FD som en av de elva bästa spelarna i allsvenska premiäromgången.

Mot Hammarby under söndagen slängdes Ståhl in med knappa kvarten kvar i 1-1-matchen – men inte för att ersätta Johansson. I stället kom boråsaren med landslagsmeriter för finska A-landslaget oväntat in som offensiv mittfältare – något som chockade konkurrenten Johansson.

Men några fler framträdanden som nummer 10-spelare räknar inte Ståhl med, framförallt inte att han ska skolas om som det för att han och Johansson ska få plats i samma elva framöver.

– Aldrig i livet att jag blir tia, det är en grej som är säker, säger Ståhl och skrattar.

Tar konkurrensen med ro: ”Piotr är min bror”

I derbyt mot AIK förra våren testade Jani Honkavaara att spela Ståhl som högerytter med Bergvall bakom sig. Att nu göra detsamma med Johansson bakom sig är en lösning som Ståhl lämnar till sin tränare.

– Det är upp till Jani. Jag är högerback och det är en konkurrenssituation där den som är bäst spelar, säger Ståhl och fortsätter:

– Jag tycker att jag är bäst och Piotr tycker säkert att han är bäst. Det är som en vanlig konkurrenssituation.

Det är ändå en rätt speciell situation där två av allsvenskans bästa högerbackar tävlar om samma position i samma lag. Hur är relationen er två emellan?

– Min och Piotrs? Han är min bror… eller du menar om det är lite hett emellan oss? Nej nej, absolut inte.