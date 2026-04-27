FCK visar rekordpengar – efter Rosengård-satsningen

FC Köpenhamn har haft en tuff säsong.

Nu visar klubben på rekordsummor i spelarinvesteringar och spelarbudget.

Det rapporterar danska Tipsbladet.

FC Köpenhamn spelar i den danska nedflyttningsserien för första gången i klubbens historia. Samtidigt som säsongen har varit tuff visar FCK:s ägare, Parken Sport & Entertainment, på flera positiva nyckeltal från fjolåret.

Inför FC Köpenhamns bolagsstämma rapporterar den danska sajten Tipsbladet att klubben hade den största spelarbudgeten under 2025.

FCK investerade 261 miljoner danska kronor, eller 377 miljoner svenska kronor, på spelare i fjol. Det är

Miljonsatsning i svenska klubben

Under 2025 gick FCK:s ägare in i ett samarbete med den svenska division ett-klubben FC Rosengård. Ambitionerna med satsningen är att lyfta herrlaget samt att utveckla unga spelare.

Enligt Tipsbladet har en tvåsiffrig miljoninvestering i FC Rosengård godkänts. Köpenhamns vd Jacob Lauesen har tidigare berättat att det rör sig om 50 miljoner danska kronor, eller 70 miljoner svenska kronor.

– Om vi pratar i tal i direkta minimum, så är det en investering på över 50 miljoner danska kronor över tre–fyra år, sa Jacob Lauesen till Sydsvenskan.