Mardröm för Modric – missar resten av säsongen

Luka Modric, 40, har en fraktur i vänster kindben.

Nu väntar operation och kroaten lär missa resten av säsongen.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan Milan och Juventus som Luka Modric nickade ihop med Manuel Locatelli. 40-åringen blev liggande i gräset innan han senare byttes ut.

Nu rapporterar tidningen La Gazzetta dello Sport, som hänvisar till Milans officiella kanaler, att Modric har en fraktur i vänster kindben och att det krävs operation.

Tidningen skriver vidare att ingreppet innebär att den kroatiske stjärnan missar resten av säsongen.

Luka Modric noteras för två mål och tre assist på 36 matcher den här säsongen.