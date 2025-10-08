Klart: Gais värvar Samuel Salter

Gais värvar Samuel Salter.

Anfallaren ansluter till klubben inför säsongen 2026.

– Jag har förstått att GAIS är en stor klubb med lång historia, säger han på klubbens hemsida.

Gais stärker upp inför säsongen 2026. Den kanadensiske anfallaren Samuel Salter, 25, ansluter till Göteborgsklubben inför nästa säsong. Avtalet sträcker sig fyra år.

– Det känns jätteroligt! Jag gillar Sverige, jag har varit där en gång på besök, och jag har förstått att GAIS är en stor klubb med lång historia. Jag ser verkligen fram emot att träffa supportrarna, att se arenan och träffa mina lagkamrater förstås, säger anfallaren på Gais hemsida.

I Gais huserar redan kanadensaren Matteo De Brienne. En spelare Salter är bekant med.

– Vi spelade ihop förra året och jag känner honom sedan tidigare också. Han har bara talat väl om GAIS, säger Salter.

Matteo De Brienne. Foto: Bildbyrån

Anfallaren ansluter från Atlético Ottawa i den kanadensiska högstaligan.