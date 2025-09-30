Degerfors i sorg: Profilen död

Degerfors säkerhetsansvarige Ulf Backman har hastigt gått bort.

Han blev 69 år gammal.

”Det är svårt att föreställa sig Degerfors IF utan Ulf”, skriver klubben.

Under tisdagen meddelar Degerfors IF att klubbens mångåriga medarbetare Ulf Backman hastigt har gått bort.

”Det är med stor sorg som vi har nåtts av beskedet att vår vän och kollega Ulf Backman hastigt lämnat oss.”, skriver klubben.

Ulf Backman blev 69 år gammal.

”Ulf har med sitt stora engagemang, sin värme och omtanke varit en ovärderlig del av vår förening under många år. Det är svårt att föreställa sig Degerfors IF utan Ulf.”

”Våra tankar går till Ulfs familj och närmaste. Vi delar er sorg och tänker på er.”

Det är med stor sorg som vi har nåtts av beskedet att vår vän och kollega Ulf Backman hastigt lämnat oss.



Ulf har med sitt stora engagemang, sin värme och omtanke varit en ovärderlig del av vår förening under många år. Det är svårt att föreställa sig Degerfors IF utan Ulf.



Våra… pic.twitter.com/8nJVjywDbG — Degerfors IF (@dif_degerfors) September 30, 2025

Samtidigt meddelar Degerfors att en tyst minut kommer att hållas för Backman i samband med mötet mot Djurgården på Stora valla på lördag. Spelarna kommer att hedra profilen med sorgband.