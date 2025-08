Degerfors mardröm – Diaby utvisad efter fyra minuter

Mamadouba Diabys start mot IFK Göteborg var inte den bästa.

Redan i den första minuten tog han ett gult kort.

Tre minuter senare drog han på sig sitt andra – och visades ut.

Efter 17 allsvenska omgångar befann sig IFK Göteborg på en åttondeplats med 25 inspelade poäng.

Degerfors IF hade i sin tur spelat in 14 poäng och ligger just nu på nedflyttningsplats.

Under måndagskvällen ställdes de två lagen mot varandra i en match där inledningen skulle handla om Degerforsspelaren Mamadouba Diaby.

Redan i den första matchminuten gick Blåvitt på kontring genom Alioum som gjordes ner av den nyss nämnda Diaby. Domare Karlsson blåste för frispark och delade ut ett gult kort till Degerforsspelaren.

Fyra minuter in i matchen gick Diaby in i en ny duell som han tajmade fel – och fick syna sitt andra gula kort. Således fick Degerfors spela med tio spelare resten av matchen.

Matchen pågår, följ den här!