Degerfors prio för 2026: ”Behålla så många som möjligt”

JULINTERVJUN. Degerfors räddade sig kvar i allsvenskan.

Nu kan det bli spelarflykt från bruksklubben.

– Viktigast är att behålla så många som möjligt, säger sportchef Patrik Werner.

Foto: Bildbyrån

Säsongen startade med succé, men med bara några matcher kvar att spela av allsvenskan 2025 var Degerfors IF så gott som uträknade. Återkomstlaget låg på nedflyttningsplats, hade sparkat tränaren William Lundin och ersatt med oprövade Henok Goitom, och hoppet verkade vara ute i ”Bruket”.

Sedan vände allt.

Det blev bara en förlust på de sju sista matcherna för säsongen 2025. Samtidigt havererade IFK Norrköping och i den absolut sista matchen i allsvenskan 2025 lyckades Degerfors rädda det allsvenska kontraktet efter bortasegern mot BP.

Nu blickar ”Degen” mot ännu en säsong i svensk fotbolls finrum, men med ett gäng utgående kontrakt och lånespelare som lämnar är det bråda dagar för sportchefen Patrik Werner.

Vad tar ni med er från 2025?

– Hösten, som var mycket bra, säger Werner.

Werner och Goitom. Foto: Bildbyrån

Vad blir viktigast inför 2026?

– Att behålla så många spelare som möjligt.

Vad har ni för sportsligt mål med 2026?

– En mittenplacering.

Vilket är ditt bästa minne från 2025?

– BP i sista matchen.