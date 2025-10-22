Degerfors-sportcheferna tilldelas böter

Patrik Werner och Sean Sabetkar tog sig in i den tekniska zonen.

Nu bestraffas de.

Detta med 10 000 respektive 15 000 kronor.

Foto: Bildbyrån

Degerfors sportchef Patrik Werner och assisterande sportchef Sean Sabetkar tog sig in på planen i samband med ett bråk efter slutsignal i matchen mellan Degerfors och Sirius.

Det skulle de inte ha gjort – då det är förbjudet.

Nu har Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd satt sig in i ärendet och granskat den anmälan som kom in efter matchen. De har kommit fram till att varken Sabetkar eller Werner var uppsatta på spelarförteckningen (vilket är matchtruppen). Därmed hade de inte behörighet att vistas i det tekniska området vid avbytarbänkarna.

För detta tilldelas Sean Sabetkar med 10 000 kronor i böter samtidigt som hans kollega Patrik Werner får 15 000 kronor i böter. De båda anses även ha uppträtt olämpligt.

Varför Werner har fått en bot på 5000 kronor mer än sin kollega beror på att att ”Patrik Werner därtill har uppsökt domaren på ett sådant sätt att det har stört dennes arbete utgör en försvårande omständighet”, skriver disciplinnämnden i sitt beslut.

Tess Olofsson dömde matchen mellan Sirius och Degerfors och var den som författade anmälan.