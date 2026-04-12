Degerfors tog en viktig seger – Sundgren hjälte

Degerfors mötte Halmstad BK under söndagseftermiddagen.

Då kunde gästerna, Degerfors, ta hem en viktig seger.

Halmstads BK tog emot Degerfors i allsvenskans andra omgång under söndagseftermiddagen. Den första halvleken bjöd på få målchanser, men precis före paus slog bortalaget till på en fast situation. Tim Rönning gick bort sig på en hörna och Daniel Sundgren höll sig framme och tryckte dit en volley som gav Degerfors ledningen i den 44:e minuten.

– Det blir en 50/50-boll och jag känner på mig var den ska landa. Sen får jag till en halvträff med lite tur. Jag har en kompis som har mig som kapten i Fantasy, så målet är till honom och min dotter, sa Sundgren till TV4 i halvtid.

– Det känns inte som en match som går till historieböckerna. Två rätt brunkiga lag i dag, en klassisk novembermatch fast i april. Då är det alltid skönt att leda.

Halmstads Joel Allansson gav sin syn på lagets första 45 minuter:

– Det skapas inte mycket målchanser. Vi försöker, men det är svårspelat och svårt att få något flyt på den här planen. Vi måste få in fler bollar i boxen och jobba därifrån, särskilt när vi ligger under.

I den andra halvleken var det dock gästerna som utnyttjade ett inspel i straffområdet tidigt. Efter en frispark fick Sebastian Ohlsson träff i efterspelet, och Rönning i HBK-målet lyckades inte stoppa avslutet som letade sig in till 2–0.

Det sista målet kom på tilläggstid. När Halmstad flyttade upp laget stack Nahom Netabay i djupled och spelade fram Marcus Rafferty, som enkelt kunde sätta dit 3–0.

Degerfors kunde därmed resa hem från Halland med tre poäng. Halmstad står nu på två raka förluster i säsongsinledningen.

Startelvor:

Halmstad: Rönning – Boman, Gregor, Tougjas, Friberg – Allansson, Carneil, Ascone – Liimata, Persson, Kaib

Degerfors: Igonen – Sundgren, Ohlsson, Pikkarainen, Diatara – Karlsson, Netabay – Barsoum, Fritzson, Rafferty – Vukojevic