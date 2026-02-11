Derbydraget mot Bajen: ”Terrorisera Kalle”

STOCKHOLM. Mikael Marqués har redan varit inne på att han kommer psyka sin forne tränare Kalle Karlsson inför derbymatcherna mot Hammarby.

Lagkamraten Patric Åslund är inne på samma spår.

– Man får väl terrorisera honom natten innan, säger Djurgårdens offensiva mittfältare till FD.

Foto: Bildbyrån

Det har bildats en VSK-koloni i Djurgården.

Sommaren 2024 anslöt Patric Åslund, halvåret senare kom Mikael Marqués och så alldeles nyligen värvades Max Larsson in som ersättare till flyktande duon Keita Kosugi och Theo Bergvall på vänsterbackspositionen.

Mikael Marqués konstaterade för FD att det nu blir extra speciellt att drabba samman med Hammarby eftersom Kalle Karlsson den här vintern lämnat tränaruppdraget i Västerås för att ta sig an Hammarby som Kim Hellbergs arvtagare.

”Jag kommer skoja med honom inför matcherna. Jag måste göra det, jag vill ju vinna”, sa Marqués i januari månad.

Patric Åslund som är fostrad i VSK är heller inte sen att komma med gliringar inför derbymatcherna mot Karlssons Hammarby.

– Det är alltid kul att spela derbyn och möta Hammarby, men med Kalle som tränare blir det extra roligt och spännande, säger han och fortsätter:

– Man får väl terrorisera honom natten innan derbyna.

Terrorisera?

– Ja, skicka ett förbeställt sms som ploppar upp vid 04 på natten eller något, säger Åslund leendes.

Drabbades av körtelfeber under debutåret i Djurgården

Sedan ankomsten till Djurgården har det dock inte bara varit glada miner från Åslunds sida som brottades med körtelfeber under debutåret i blårandigt.

”Jag fick extremt ont i halsen, jag hade svårt att svälja och dricka. Jag hade även feber. Det var några dagar där det var riktigt illa, men det mynnade ut till det bättre rätt snabbt”, berättade han för FD i september 2024.

I fjol hade 22-åringen skadebekymmer och Åslund som värvades in som Lucas Bergvalls ersättare väntar fortsatt på det riktigt stora genombrottet i Djurgården – något han siktar på ska ske i år.

– Förhoppningsvis blir det så, men sedan har man lärt sig att aldrig ta ut något i förskott. Jag hade skador i fjol men det är bara att kriga på, ta träning för träning. Jag hoppas på höga höjder i år.