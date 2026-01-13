Piken till Kalle Karlsson: ”Jag måste, vill ju vinna”

STOCKHOLM. De känner varandra från Västerås.

Nu ser Mikael Marqués fram emot derbyna mellan sitt Djurgården och Kalle Karlssons Hammarby.

– Jag kommer skoja med honom inför matcherna. Jag måste göra det, jag vill ju vinna, säger mittbacken med ett leende till FotbollDirekt.

Det var under Kalle Karlsson som Mikael Marqués slog igenom med dunder och brak i allsvenskan våren 2024. Det genombrottet fick VSK-mittbacken att ranka sig själv som topp 3 bästa mittbackar i Sverige – landslagsspelarna inräknade.

Han värvades skadad till Djurgården förra vintern efter att Västerås åkt ur allsvenskan, men rehaben tog betydligt längre tid än väntat och Marqués kom aldrig till spel under 2025.

Därför är det med stor revanschlusta som skåningen med rötter från Ecuador och Angola kliver in i 2026.

– Nu börjar jag om från noll, det är hur skönt som helst. Man vill ju spela och vara frisk, säger Marqués som drömmer om SM-guld med Djurgården som han hejade på som liten.

– Jag tror hundra procent att vi kan vinna. Vi är alla jättetaggade och så länge vi pushar varandra och gör det vi ska tror jag det kan bli hur bra som helst.

Foto: Bildbyrån

Till den här säsongen blir derbyna mot Hammarby lite extra speciella för Marqués som nu alltså ställs mot sin gamla tränare Kalle Karlsson – som ersatt Middlesbrough-flyktande Kim Hellberg.

– Jävligt kul. Jag kommer skoja med honom inför matcherna. Det kommer bli kul.

Pika honom?

– Ja jag måste göra det. Jag vill ju vinna, säger Marqués med ett leende.

Marqués svar efter Karlssons hyllning: ”Bra relation utanför planen”

Nyligen hyllade Kalle Karlsson sin tidigare adept Marqués i en intervju med FotbollDirekt där han bland annat sa: ”Egenskaperna han har är ögonfallande och jag kände redan efter hans succé i Västerås att det här är en spelare som kan nå ut i Europa”.

När FD frågar Marqués om han och Karlsson har en speciell relation nickar Djurgårdens atletiske mittback.

– Vi har en bra relation utanför planen. Väl på planen har han pushat mig och jag försöker pusha honom på sättet som jag kan. Det är bara trevligt.

Tycker du att Hammarby hittat rätt ersättare till Kim Hellberg?

– Jag har ingen koll… eller du menar rätt tränare? Jag vet inte men det är kul för Kalle i alla fall, avslutar en något ställd Marqués över frågan innan han ler igen.