DERBYELVAN: AIK-dominans – bara tre Djurgårdare tar plats

Dags för nytt glödhett Stockholmsderby mellan AIK och Djurgården.

FotbollDirekts Casper Nordqvist har plockat ut en gemensam drömelva inför matchen på Nationalarenan – och det är klar fördel AIK såväl i tabellen som i denna elva.

Derbyelvan (5-3-2):

Målvakt

Kristoffer Nordfeldt

En av allsvenskans bästa målvakter ihop med Robin Olsen och Warner Hahn. Stabil som få och ger en trygghet till hela laget. Går alltid att räkna med och en av de stora ledarna i Gnaget.

Försvarare

Mads Thychosen

Tagit ytterligare kliv sedan Rui Modesto lämnade AIK för Serie A förra sommaren. Utvecklat sin offensiv och bildat en fruktat högerkant med Johan Hove. En tvåvägsspelare på högerbacken.

Filip Benkovic

Visat sig vara en succévärvning för Gnaget som Alexander Milosevics ersättare. Växt och växt i årets allsvenska och onekligen en av seriens bästa på sin position, vilket fina meritlistan också vittnar om med spel i bland annat Celtic, Udinese och Trabzonspor.

Sotirios Papagiannopoulos

Hållit ihop AIK:s backlinje som den stora generalen sedan ankomsten sommaren 2020 och får klassas som ledaren i lagets försvar. Höjer sig ofta i de stora matcherna.

Thomas Isherwood

Den spelare som kanske tagit störst kliv i årets AIK. Likt Benkovic blivit bättre och bättre och kan säkert landa i en bättre liga i sommar eller vinter.

Keita Kosugi

Sedan Samuel Dahls Roma-transfer förra sommaren har japanen varit extremt framgångsrik på Djurgårdens vänsterbacksplats såväl i allsvenskan som Europa. Klass både defensivt och offensivt och bara en tidsfråga innan större klubbar väntar 19-åringen.

Mittfältare

Anton Salétros

Allsvenskans bästa spelare. Så bra har Salétros blivit och det är inte konstigt att Jani Honkavaara inför derbyt ropar ut landslagsmittfältaren som den enskilt viktigaste spelaren för AIK. ”Utan Salétros lider AIK” är ett citat från finländaren som bara går att skriva under på. En gåta att han fortsatt huserar i Gnaget med tanke på vilken klasspelare han är.

Áron Csongvai

Frågan i vintras var hur AIK skulle ersätta Lamine Fanne som flyttat till England. Gnaget hittade honom i Ungern och nu är Csongvai en av allsvenskans bästa på sin position. Skjuter som en häst och trivs som fisken i vattnet ihop med Salétros. Ungersk landslagsman sedan ankomsten till AIK också.

Tobias Gulliksen

Varit Djurgårdens bästa spelare den här säsongen och var tungan på vågen i avancemanget mot Rapid Wien i Conference League-kvartsfinalen i april. Likt Kosugi en tidsfråga innan norrmannen rör sig nedåt mot kontinenten.

Anfallare

Bersant Celina

I våras var Celina otroligt bra och låg bakom det mesta i AIK:s offensiv där han hittade ett fruktat samarbete med John Guidetti. Nu är ”JG” onekligen ur slag eftersom han inte spelar och då tycker jag också att Celina tappat några procent utan sin parhäst, men fortsatt en fantastisk allsvensk spelare som är given i den här elvan.

Tokmac Nguen

Varit bättre i Europa än allsvenskan, det är som att norrmannen inte går på helfart i serielunken medan han mot Panathinaikos och dylika gäng steppar upp och visar sin klass. Nu får matchen mot AIK kategoriseras som en match av europeisk dignitet och då kommer Djurgårdens nummer 10 säkerligen höja sig också. Högstanivån som 32-åringen sitter inne på är allsvensk toppklass – om inte mer än så.

Derbyt mellan AIK och Djurgården startar klockan 14:00 under söndagen.