DERBYELVAN: ”Får finna sig i en Tomas Brolin-roll”

Nytt glödhett Stockholmsderby, den här gången i Solna där AIK tar emot Hammarby.

I ett offensivt 4-2-3-1 listar FotbollDirekts Casper Nordqvist den gemensamma drömelvan inför avspark på ett utsålt Strawberry.

Kristoffer Nordfeldt

Den bästa målvakt Anton Salétros någonsin spelat med – ja då måste så klart ”Kribben” in här. Nej men han har kanske varit allsvenskans bästa målvakt under våren och är fortsatt med i det svenska landslaget. Lugn och trygg, räddar det han ska och lite till. Dessutom vass med fötterna. Här hade jag nästan lika gärna kunnat slänga in Warner Hahn, för Bajens målvakt rankar jag också ruskigt högt.

Hampus Skoglund

Frejdig som få och förtjänar ett fett utlandskontrakt i sommar. Hammarby kommer casha in rejält när de väl väljer att sälja sin lateral på högerkanten och jag är tämligen säker på att det här är vår nästa wingback i landslaget, så bra är nämligen 21-åringen.

Sotirios Papagiannopoulos

Sedan återkomsten till allsvenskan 2020 har ”Sotte” varit en av allsvenskans främsta på sin position. Blivit ännu viktigare för Gnaget med sina ledaregenskaper och pondus sedan Alexander Milosevics exit – och det finns ingen viktigare spelare i AIK:s defensiv än 34-åringen.

Pavle Vagic

Ryktades om Serie A-klubbar redan förra sommaren och sedan dess har skåningen växt ytterligare i Hammarbydressen. Bildar ett mycket vasst mittbackspar med Victor Eriksson och som gammal mittfältare har Vagic många intressanta egenskaper ett hack längre ner i banan. Stor och stark men också mycket tekniskt skicklig.

Shaquille Pinas

Allsvenskans bästa back basunerades han ut som av Kim Hellberg i höstas. Landslagsspelaren från Surinam har tagit enorma kliv under Hellberg och är väldigt komplett som vänsterback, såväl defensivt som offensivt. Har dessutom ett fruktat distansskytte, vilket vi såg i vårderbyt mot Gnaget i fjol då han sköt ledningsmålet i 2-1-viktorian.

Anton Salétros

En gåta att landslagsmittfältaren fortfarande huserar i allsvenskan. I mitt tycke bäst i serien på sin position och har mot slutet klivet fram med två avgörande mål. Hade AIK-hjärtat inte bultat så hårt för Enskedesonen hade han nog varit utomlands på nytt redan nu. Ihop med Besara mest given i den här elvan.

Tesfaldet Tekie

Likt Pinas utvilad efter att ha varit avstängd i veckan mot Sirius. På presskonferensen efter 3-2-segern i onsdags ropade Kim Hellberg ut Tekie som kanske hela allsvenskans bästa defensiva centrala fältare där han kallade Tekie för ”en Taha Ali i mittfältsform” med sitt sätt att driva förbi försvarare med bollen. Precis som nyss nämnde Pinas har Tekie ett otroligt tillslag från distans. Håller AIK:s hårdskjutande ungrare Áron Csongvai utanför den här elvan.

Bersant Celina

Norrmannen har varit fantastisk under våren i sin släpande anfallsroll bakom John Guidetti, men i den här elvan får han finna sig i en Tomas Brolin-roll som en fri själ ute till höger á la VM 1994. En finlirare som flera gånger jagats av La Liga-jagande Racing Santander i toppskiktet av spanska andraligan.

Nahir Besara

Allsvenskans MVP i fjol om ni frågar mig. Utan lagkapten Besara är Hammarby ett annat lag. Ligger bakom det mesta och kliver gärna fram i de viktiga matcherna. En erkänd derbykung mot Djurgården – och det skulle inte förvåna mig om han blir AIK:s mardröm nu också.

Sebastian Tounekti

Vilket succéförvärv norrmannen visat sig vara. Ett yrväder som ser outtröttlig ut på sin vänsterkant. Utmanar ständigt med sin fart och frenesi – och det måste vara en mardröm att vara ytterback när Tounekti OCH Pinas kommer flygandes på sin vänsterkant.

John Guidetti

Från utskrattad till en av allsvenskans hetaste anfallare. Guidettis uppåtgående form har varit häftig att se och nu är det inga som hånar den tidigare landslagsspelaren längre. Ser ut att älska tillvaron i AIK och supporterkulturen här hemma i Sverige efter ett helt fotbollsliv i utlandet – och precis som att Besara kan bli en matchvinnare i derbyt för Hammarby kan det lika gärna vara ”JG” som kliver fram och avgör under söndagseftermiddagen.