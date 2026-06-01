Uppgifter: Bundesliga-klubb i samtal om Isac Lidberg

Han stod för en imponerande säsong med Darmstadt.

Nu kan Isac Lidberg vara på väg till den tyska högstaligan.

Detta då Borussia Mönchengladbach har inlett samtal om en övergång för svensken, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Isac Lidberg gjorde en stark säsong i den tyska andraligan. Den svenske anfallaren nätade hela 17 gånger på 30 matcher för sitt Darmstadt, vilket har lett till ett stort intresse kring honom inför sommarens transferfönster.

Tidigare har klubbar som Lyon och Benfica uppgetts anmält sitt intresse för svensken. Detsamma gäller ett antal Bundesliga-klubbar.

En av dessa är Borussia Mönchengladbach som nu har tagit ett steg framåt kring en värvning. Enligt Sky Sports har Mönchengladbach nu inlett samtal med Darmstadt angående en övergång, som kommer att intensifieras under den närmsta tiden.

När det kommer till prislapp har tv-kanalen tidigare uppgett att 2.Bundesliga-klubben kräver omkring fem miljoner euro för en transfer, vilket är omkring 54 miljoner kronor.

Isac Lidbergs avtal med Darmstadt sträcker sig fram till sommaren 2027.