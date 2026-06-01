Norska reaktionen efter utskåpningen: ”Jag är chockad”

Norge stod för en briljant insats mot Sverige under måndagen.

Trots 3-1-segern menar Kjetil Rekdal att resultatet inte återspeglade matchbilden.

– De borde ha gjort dubbelt så många, sade i VG:s sändning.

Måndagens träningsmatch mellan Norge och Sverige innehöll till stor del endast ett lag på planen i den första halvleken – hemmalaget.

Anfallaren Jørgen Strand Larsen, som spelade i stället för Erling Haaland, nickade in två bollar förbi Jacob Widell Zetterström och Antonio Nusa stod för en läcker aktion och ett vasst avslut som innebar en 3-0-ledning för norrmännen i paus.

I den andra akten reducerade visserligen Alexander Isak på ett stilfullt sätt. Däremot var norrmännens vinst minst sagt rättvis.

– Jag är faktiskt chockad. Jag trodde inte att det skulle bli så stor skillnad. Det ser ut som att norrmännen har ett mycket snabbare tempo, sade Vålerenga-sportchefen Joacim Jonsson i VG:s studio efter den första halvleken.

Aalesund-tränaren Kjetil Rekdal menade i sin tur att Norge kunde ha gjort sårat Sverige ännu mer.

– De borde ha gjort dubbelt så många. Det borde ha varit fem eller sex, sade han i samma studio.

Den norska förbundskaptenen, Ståle Solbakken, är lite mer återhållsam i sitt svar, men instämmer trots allt i bilden.

– Det var stor skillnad mellan lagen under en väldigt lång tid, säger Solbakken.

















