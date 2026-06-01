TV: Isak räddade Sverige från total förnedring i Oslo

Uppladdningen till VM har börjat.

Det fick det svenska landslaget reda på under måndagen.

Detta då man förlorade med 3-1 borta mot Norge.

Foto: Bildbyrån

Med exakt två veckor kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien i Monterrey, Mexiko, spelade ”Blågult” sin första träningslandskamp inför mästerskapet i Nordamerika.

Denna ägde rum på Ullevaal Stadion i Oslo där Norge tog emot Graham Potters landslag – som skulle åka på en rejäl ”reality check” i den första halvleken.

De rödklädda hemmalaget tog tag i matchen redan från den första minuten och kom att skapa en hel drös med chanser mot det för dagen roterade svenska landslaget.

Jørgen Strand Larsen hittade rätt med pannan på ett avslut från Ryerson efter nio minuter och gjorde kvällens första mål. Nio minuter senare stod Antonio Nusa för en mycket fin aktion innan han skruvade in 2-0 bakom Jacob Widell Zetterström.

Den svenske burväktaren hade också en hel del annat att stå i efter Norges tidiga mål och gjorde flera kvalificerade räddningar. Däremot skulle han få hämta en tredje boll ur sin egen bur i den 37:e minuten, då Strand Larsen nickade in en hörna.

När domaren till sist blåste för halvtid kunde de svenska spelarna pusta ut. Därefter gjorde Graham Potter sju byten.

I inledningen av den andra akten fick Norge ett 4-0-mål bortdömt för offside. Därefter byttes Alexander Isak in. Med en kvart kvar att spela stod Liverpool-anfallaren för en fin individuell aktion och placerade in 3-1 för Blågult efter styrning av norsk försvarare. Kort efter det nickade Sebastian Nanasi in 3-2 efter en läcker crossboll av Victor Nilsson Lindelöf – som kom att dömas bort för offside.

Matchen slutade till sist med en klar 3-1-seger för Norge som i stora delar körde över det svenska landslaget i VM-uppladdningen.

– Det har varit en riktigt dålig landskamp för Sverige, konstaterade Fredrik Ljungberg i Viaplays sändning.