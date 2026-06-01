Beskedet: Sveriges VM-trupp spikad inför deadline

I natt behöver den slutgiltiga VM-truppen vara inskickad.

Det är inga bekymmer för Graham Potter som har sina 26 spelare klara.

Efter förlusten mot Norge under måndagen är Sverige nödgade att skicka in sin slutgiltiga VM-trupp bestående av 26 spelare till Fifa.

Efter att Emil Holm tvingats lämna återbud på grund av skada och reserven Herman Johansson kallats in som ersättare står det nu klart att Graham Potters trupp är helt spikad.

Detta trots att spelare som Carl Starfelt, Elliot Stroud och Gabriel Gudmundsson dras med skadebekymmer och inte fanns med i matchtruppen mot Norge.

– Nej. De 26 spelarna är de 26. Vi har laget vi har, säger Potter enligt Fotbollskanalen och tillägger:

– Det kommer inte bli några förändringar.

Vid det fall att det skulle uppkomma några nya skador i truppen får Sverige göra förändringar fram till premiären mot Tunisien den 15 juni.

Sveriges slutgiltiga VM-trupp ser därför ut som följer:

Målvakter: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterström.

Försvarare: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Herman Johansson, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson.

Mittfältare/Anfallare: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli.