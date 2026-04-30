Derbyt slutsålt – tre veckor innan match

Derbyt mellan Hammarby och AIK kommer bli en publikfest.

Med tre veckor kvar är matchen redan slutsåld.

Under tisdagen släppte Hammarby biljetterna till hemmaderbyt mot AIK den 24 maj. I det första skedet var biljetterna endast tillgängliga för klubbens medlemmar.

Klockan 10 under torsdagen var tanken att kvarvarande biljetter skulle finnas till försäljning för den övriga allmänheten.

Men så blir inte fallet. Hammarby har meddelat att samtliga hemmasektioner redan är slutsålda, trots att det återstår drygt tre veckor till match.

”Vi riktar ett stort tack till alla våra supportrar som återigen ser till att fylla vår arena”, skriver klubben på sin hemsida.